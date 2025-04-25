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    Брэдди: Я претендент номер один, готов сразиться с Рахмоновым, если он захочет

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Леон Эдвардс
    Лидер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шон Брэдди бросил вызов на поединок непобежденному представителю Казахстана Шавкату Рахмонову.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «Я претендент номер один. Рядом с моим именем в рейтинге стоит цифра 1, так что я следующий в очереди на титул. Шавкат — номер два, и, хотя в UFC сказали, что он следующий получит титульный бой, я бы советовал посмотреть, кого он победил в последнее время и кого победил я. Не хочу ждать того, что не гарантировано. Если UFC хочет провести бой между мной и Шавкатом, я не против. Я знаю, что я лучший боец в мире, на этой планете, так что готов сразиться с Рахмоновым, если он захочет»

    Брэдди идет на серии из трех побед подряд. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в четвертом раунде бывшего чемпиона дивизиона Леона Эдвардса.

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