Брэдди: Я претендент номер один, готов сразиться с Рахмоновым, если он захочет

Лидер рейтинга полусреднего дивизиона UFC бросил вызов на поединок непобежденному представителю Казахстана

«Я претендент номер один. Рядом с моим именем в рейтинге стоит цифра 1, так что я следующий в очереди на титул. Шавкат — номер два, и, хотя в UFC сказали, что он следующий получит титульный бой, я бы советовал посмотреть, кого он победил в последнее время и кого победил я. Не хочу ждать того, что не гарантировано. Если UFC хочет провести бой между мной и Шавкатом, я не против. Я знаю, что я лучший боец в мире, на этой планете, так что готов сразиться с Рахмоновым, если он захочет»

Брэдди идет на серии из трех побед подряд. В предыдущем поединке он одолел удушающим приемом в четвертом раунде бывшего чемпиона дивизиона Леона Эдвардса.