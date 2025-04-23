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    Кайла Харрисон высказалась о возвращении Аманды Нуньес в UFC

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Аманда Нунес Кайла Харрисон
    Претендент на титул чемпиона UFC Кайла Харрисон в женском легчайшем весе отреагировала на возобновление карьеры Аманды Нуньес.

    Аманда Нуньес
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    Аманда Нуньес

    «Я должна победить Джулианну, но я всегда хотела боя с Амандой. Я никогда не говорила ничего о Нуньес в неуважительной манере. Я считаю, что она величайший боец среди женщин всех времен. Я знаю, на что она способна, и я пришла в спорт не для того, чтобы стать вторым величайшим бойцом. Мы разделим клетку с уважением и достоинством, и пусть победит сильнейшая»

    Следующий бой Харрисон проведет против действующей чемпионки Джулианны Пеньи на UFC 316. В случае победы Кайла подерется с Амандой Нунес, недавно объявившей о своем возвращении.

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