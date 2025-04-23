Кайла Харрисон высказалась о возвращении Аманды Нуньес в UFC

Претендент на титул чемпиона UFCв женском легчайшем весе отреагировала на возобновление карьеры

«Я должна победить Джулианну, но я всегда хотела боя с Амандой. Я никогда не говорила ничего о Нуньес в неуважительной манере. Я считаю, что она величайший боец среди женщин всех времен. Я знаю, на что она способна, и я пришла в спорт не для того, чтобы стать вторым величайшим бойцом. Мы разделим клетку с уважением и достоинством, и пусть победит сильнейшая»

Следующий бой Харрисон проведет против действующей чемпионки Джулианны Пеньи на UFC 316. В случае победы Кайла подерется с Амандой Нунес, недавно объявившей о своем возвращении.