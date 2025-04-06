Кудряшов считает, что Тиму Цзю рано драться за пояс

Российский профессиональный боксер не уверен , чтоготов к титульному бою, несмотря на уверенную победу над

«Тим показал отличное выступление. У Спенсера было 19 побед подряд, соперник явно зашел в ринг не с улицы. Инстинкт убийцы у Цзю все тот же, но один бой не показатель того, что он готов к титульнику. К такому сопернику, как тот же Кроуфорд, нужно больше времени на подготовку. Поэтому путь наверх будет долгим»

На прошедшем боксерском турнире в Австралии Цзю одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над Джозефом Спенсором. Таким образом, Тим прервал серию из двух поражений подряд.

Ранее в 2024 году Цзю уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре, а затем досрочно проиграл Бахраму Муртазалиеву.