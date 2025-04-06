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    Кудряшов считает, что Тиму Цзю рано драться за пояс

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд Тим Цзю
    Российский профессиональный боксер Дмитрий Кудряшов не уверен, что Тим Цзю готов к титульному бою, несмотря на уверенную победу над Джозефом Спенсором.

    Тим Цзю
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    Тим Цзю

    «Тим показал отличное выступление. У Спенсера было 19 побед подряд, соперник явно зашел в ринг не с улицы. Инстинкт убийцы у Цзю все тот же, но один бой не показатель того, что он готов к титульнику. К такому сопернику, как тот же Кроуфорд, нужно больше времени на подготовку. Поэтому путь наверх будет долгим»

    На прошедшем боксерском турнире в Австралии Цзю одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над Джозефом Спенсором. Таким образом, Тим прервал серию из двух поражений подряд.

    Ранее в 2024 году Цзю уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре, а затем досрочно проиграл Бахраму Муртазалиеву.

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