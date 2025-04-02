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    Масвидаль хочет провести реванш с Ковингтоном

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заинтересован в ответном поединке против Колби Ковингтона.

    Хорхе Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль

    «Эдвардс или Ковингтон, с ними я хотел бы подраться, когда вернусь в UFC. Если не получится организовать бой с Леоном, дайте мне Колби. Я видел основные моменты последнего поединка, и мне понравилось, как Бакли его деклассировал. Нет, я не удивился. Судя по тому, что я слышал, Колби употребляет слишком много алкоголя. Он наверстывает упущенное. Его кардио, его данные Богом способности — это единственное, что у него было, и он это растратил»

    Первый бой Ковингтона и Масвидаля в UFC проходил в марте 2022 года. Тогда поединок продлился все 5 раундов и закончился в пользу Колби единогласным решением судей.

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