Гэрри считает, что заслужил бой с Мухаммадом больше Маддалены

Топовый боец полусреднего веса UFC недоволен , что ему не дали титульник с, объявив следующим претендентом

«Бой за титул чемпиона должен был состояться между Рахмоновым и Мухаммадом, но Шавкат получил травму. Теперь они пригласили драться за пояс парня, который отсутствовал целый год, потому что ему сделали операцию на предплечье, которое он сломал в последнем бою. Джек давно не дрался, не был активен. И UFC дают Джеку Делла Маддалене бой с Белалом Мухаммедом, потому что я потерпел поражение. Думаю ли я, что выиграл бой у Шавката? Нет. Я и по сей день считаю, что в ту ночь Шавкат выиграл три раунда, а я два. Но я был очень близок к победе в том бою»

Изначально на UFC 315 за титул в полусреднем весе должны были драться Мухаммад и Рахмонов. Однако Шавкат снялся с боя из-за травмы и теперь вместо него подерется Джек Маддалена, ранее выигравший в промоушене все 7 поединков.