Кормье восхитился тому, как долго Джонс остается чемпионом

похвалил своего давнего соперниказа то, что тот уже 13 лет дерется на чемпионском уровне в UFC и до сих пор остается обладателем титула.

«Все это почти невозможно, особенно если делать это в течение долгого времени. Когда вы смотрите на таких парней, как Усман или Волкановски, они просто идут вперед, побеждают и, кажется, что они непобедимы. Все то время, пока ты стоишь на ногах, всегда есть молодой человек, у которого нет того, что есть у тебя.

Ты много делаешь, поскольку ты все еще пытаешься быть лучшим, но соперник пытается делать чуть больше, потому что хочет того, что есть у тебя. Так что это очень сложно, драться столько лет на высшем уровне. Ты должен продолжать становиться лучше, как Джонс»

Джонс взял впервые титул UFC в 23 года в 2011 году. В свои 37 он удерживает чемпионский пояс в полутяжелом весе.