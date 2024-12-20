Арум: Фьюри может подраться с Джошуа независимо от результата реванша с Усиком

Британский промоутер сообщил , чтоследующий бой может провести снезависимо оттого, как пройдет реванш против

«Единственный бой, на который Фьюри рассчитывает, если он победит Усика, — это бой с двукратным чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом бое говорят уже столько, сколько я себя помню. Может ли этот бой состояться до третьего боя против Усика?

Я думаю, что он может пройти даже вместо него. Это всего лишь мои предположения. Это может произойти, даже если Усик победит Фьюри в. Энтони Джошуа фигурирует в планах Тайсона Фьюри, независимо от того, победит он или проиграет Усику»

Реванш Фьюри и Усика состоится в ночь с 21 на 22 декабря. На кону их поединка будут стоять 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.