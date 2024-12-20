ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ
    Все новости спорта

    Арум: Фьюри может подраться с Джошуа независимо от результата реванша с Усиком

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Британский промоутер Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри следующий бой может провести с Энтони Джошуа независимо оттого, как пройдет реванш против Александра Усика.

    Энтони Джошуа (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа (слева)

    «Единственный бой, на который Фьюри рассчитывает, если он победит Усика, — это бой с двукратным чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом бое говорят уже столько, сколько я себя помню. Может ли этот бой состояться до третьего боя против Усика?

    Я думаю, что он может пройти даже вместо него. Это всего лишь мои предположения. Это может произойти, даже если Усик победит Фьюри в. Энтони Джошуа фигурирует в планах Тайсона Фьюри, независимо от того, победит он или проиграет Усику»

    Реванш Фьюри и Усика состоится в ночь с 21 на 22 декабря. На кону их поединка будут стоять 3 титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Милан» разгромит «желто-синих»?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры