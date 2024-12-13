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    Фигередо готов вернуться в наилегчайший вес ради боя с Пантожей

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Алешандре Пантожа
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо заинтересован в реванше с нынешним обладателем титула Александре Пантожей.

    Дейвисон Фигередо (слева)
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    Дейвисон Фигередо (слева)

    «Я видел, что он бросил вызов Деметриусу Джонсону, так что я вызвался. Все мы знаем, что Деметриус Джонсон завершил карьеру и не хочет снова драться. Если Александре ищет кого-то, с кем можно подраться, почему он не упомянул мое имя? Я победил его, когда выступал в наилегчайшем весе. Если UFC хочет выставить меня против него, я готов опуститься до 125 фунтов ради этого боя»

    Первый поединок Пантожи и Фигередо состоялся в 2019 году. Тогда Александре проиграл своему соотечественнику из Бразилии единогласным решением судей.

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