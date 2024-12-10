Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева в реванше

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super оценил свои шансы на победу нокаутом в реванше с

«Это бокс и здесь может случиться все, что угодно. У меня достаточно ударной мощи. Чувствовал это и до старта первого боя. В боксе есть поговорка: раз в год и палка стреляет»

Первый поединок Бивола и Бетербиева проходил в октябре этого года. Тогда Артур одержал победу по очкам и стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе за 25 лет.

Ответный поединок состоится в конце февраля на турнире в Саудовской Аравии. Напомним, что Бетербиев до сих пор еще непобежденный боксер. Проигрыш Дмитрия в октябре Артуру стал первым в его карьере.