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    Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева в реванше

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол оценил свои шансы на победу нокаутом в реванше с Дмитрием Бетербиевым.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Это бокс и здесь может случиться все, что угодно. У меня достаточно ударной мощи. Чувствовал это и до старта первого боя. В боксе есть поговорка: раз в год и палка стреляет»

    Первый поединок Бивола и Бетербиева проходил в октябре этого года. Тогда Артур одержал победу по очкам и стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе за 25 лет.

    Ответный поединок состоится в конце февраля на турнире в Саудовской Аравии. Напомним, что Бетербиев до сих пор еще непобежденный боксер. Проигрыш Дмитрия в октябре Артуру стал первым в его карьере.

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