Гейджи проигнорировал вызов Чендлера о реванше

Топовый легковес UFC, бывший временный чемпион, объяснил , почему не хочет драться сеще раз.

«Меня больше интересует матч-реванш с Чарльзом Оливейрой или Дастином Порье. Обычно, я предпочитаю что-то новое. Но бой между мной и Порье был бы отличным, если бы он стал последним в карьере. Я не думаю, что сейчас мы с Майклом потенциальные претенденты на титул.

Но я доволен результатом противостояния с Дастином, у нас 1-1. С кем бы я еще подрался? Дэн Хукер, Волкановски. Я знаю, что Макс Холлоуэй поднимется в весе.

Я бы хотел провести с ним матч-реванш. Но, будучи четвертым номером в рейтинге, я могу выбирать соперника. Я сказал UFC, что хочу драться в марте. Так что, Март, Вегас. Я буду там»

Гейджи в последнем бою проиграл нокаутом Холлоуэю в апреле. Чендлер на UFC 309 уступил единогласным решением Чарльзу Оливейре.