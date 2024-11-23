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    Гейджи проигнорировал вызов Чендлера о реванше

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски Чарльз Оливейра Дастин Порье Джастин Гейджи Майкл Чендлер
    Топовый легковес UFC Джастин Гейджи, бывший временный чемпион, объяснил, почему не хочет драться с Майклом Чендлером еще раз.

    Джастин Гейджи (справа)
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    Джастин Гейджи (справа)

    «Меня больше интересует матч-реванш с Чарльзом Оливейрой или Дастином Порье. Обычно, я предпочитаю что-то новое. Но бой между мной и Порье был бы отличным, если бы он стал последним в карьере. Я не думаю, что сейчас мы с Майклом потенциальные претенденты на титул.

    Но я доволен результатом противостояния с Дастином, у нас 1-1. С кем бы я еще подрался? Дэн Хукер, Волкановски. Я знаю, что Макс Холлоуэй поднимется в весе.

    Я бы хотел провести с ним матч-реванш. Но, будучи четвертым номером в рейтинге, я могу выбирать соперника. Я сказал UFC, что хочу драться в марте. Так что, Март, Вегас. Я буду там»

    Гейджи в последнем бою проиграл нокаутом Холлоуэю в апреле. Чендлер на UFC 309 уступил единогласным решением Чарльзу Оливейре.

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