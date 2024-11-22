Кьеза считает, что Рахмонов не сможет финишировать Гэрри

Боец ММАрассказал, как закончится поединок двух представителей топ-10 полусреднего дивизиона UFC, который состоится 7 декабря.

«Я буду краток. Накануне появились кадры спарринга между Иэном Гарри и Шавкатом. Я думаю, что они оба хорошо знакомы друг с другом, и я рискну и скажу, что этот бой закончится решением судей.

Эти ребята достаточно хорошо знакомы друг с другом, чтобы нейтрализовать некоторые атаки, и вопрос будет в том, кто сможет внести в их игру что-то новое, чтобы сбить соперника с толку.

Если Шавкат сможет найти способ перевести этот бой в партер, это может принести ему большую пользу. А для Иэна, я думаю, все будет зависеть от того, сможет ли он немного изменить свою стойку, использовать удары ногами. Если так, он может добиться большого успеха.

Но когда все будет сказано, сделано и пыль уляжется, я думаю, что Шавкат выйдет из октагона с поднятой рукой и станет законным претендентом на титул № 1», — добавил Кьеза.