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    Джонс заинтересован в боях с Дерриком Льюисом и Джамалом Хиллом

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, почему хочет подраться против Джамала Хилла и Деррика Льюиса после поединка со Стипе Миочичем.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Если я покажу доминирующее выступление против Стипе, я готов отказаться от титула чемпиона в тяжелом весе и драться ради удовольствия. Я хочу драться ради удовольствия.

    Я думаю так, смотря на одного из моих товарищей по команде Дональде Серроне, который просто сражался. Побеждает, проигрывает или его бои заканчиваются ничьей — он просто дерется, потому что ему это нравится.
    Я бы хотел испытать это впервые в своей карьере, просто не защищая этот пояс. Просто сражаясь с парнями, с которыми я хотел бы сразиться в стилистическом плане.

    Просто случайные бои, как, например, с Джамалом Хиллом. Ну или же Дерриком Льюисом, величайшим панчером в истории UFC», — заявил Джонс.

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