Джонс заинтересован в боях с Дерриком Льюисом и Джамалом Хиллом

Чемпион UFC в тяжелом весерассказал, почему хочет подраться противпосле поединка со

«Если я покажу доминирующее выступление против Стипе, я готов отказаться от титула чемпиона в тяжелом весе и драться ради удовольствия. Я хочу драться ради удовольствия.

Я думаю так, смотря на одного из моих товарищей по команде Дональде Серроне, который просто сражался. Побеждает, проигрывает или его бои заканчиваются ничьей — он просто дерется, потому что ему это нравится.

Я бы хотел испытать это впервые в своей карьере, просто не защищая этот пояс. Просто сражаясь с парнями, с которыми я хотел бы сразиться в стилистическом плане.

Просто случайные бои, как, например, с Джамалом Хиллом. Ну или же Дерриком Льюисом, величайшим панчером в истории UFC», — заявил Джонс.