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    Хирн заявил, что Ортис может стать следующим соперником Энниса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Эдди Хирн
    Известный промоутер Эдди Хирн предложил организовать боксерский бой между Верджилом Ортисом и Джароном Эннисом 22 февраля.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Мы готовы к бою на 22 февраля. План состоял в том, чтобы сразиться с Кареном и далее драться за второй пояс, но, как я уже сказал, в полусредний вес укладываться Эннису трудно, и нам, вероятно, придется перейти на категорию выше. Я думаю, что на самом деле это хороший бой. Я уверен, что в ближайшие 10-15 минут мне позвонят и подтвердят его. Если мы проведем бой между Эннисом и Вирджилом Ортисом, это будет один из лучших поединков за последнее время»

    Эннис накануне одолел единогласным решением судей Карена Чухаджяна, защитив титул IBF в полусреднем весе. Ортису на данный момент принадлежит временный пояс WBC в первом среднем дивизионе.

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