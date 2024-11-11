Хирн заявил, что Ортис может стать следующим соперником Энниса

Известный промоутер предложил организовать боксерский бой между22 февраля.

«Мы готовы к бою на 22 февраля. План состоял в том, чтобы сразиться с Кареном и далее драться за второй пояс, но, как я уже сказал, в полусредний вес укладываться Эннису трудно, и нам, вероятно, придется перейти на категорию выше. Я думаю, что на самом деле это хороший бой. Я уверен, что в ближайшие 10-15 минут мне позвонят и подтвердят его. Если мы проведем бой между Эннисом и Вирджилом Ортисом, это будет один из лучших поединков за последнее время»

Эннис накануне одолел единогласным решением судей Карена Чухаджяна, защитив титул IBF в полусреднем весе. Ортису на данный момент принадлежит временный пояс WBC в первом среднем дивизионе.