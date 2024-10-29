Дана Уайт готов дать Шаре Буллету соперника из топ-10

Российский боец ММА, выступающий в среднем весе UFC, может в своем следующем поединке подраться с соперником из первой десятки рейтинга.

Об этом высказался глава промоушена Дана Уайт, заявив, что дагестанец готов к такому вызову и матчмейкеры уже подбирают нового оппонента.

На текущий момент Шарабутдин занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке он одолел нокаутом во втором раунде Армена Петросяна.

Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошлого года и с того момента одержал в лиге 4 победы подряд. Всего за карьеру Магомедов выиграл все 15 поединков в ММА, не потерпев ни единого поражения.