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    Дана Уайт готов дать Шаре Буллету соперника из топ-10

    Бои ММА UFC Сборная России Дана Уайт 
    Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе UFC, может в своем следующем поединке подраться с соперником из первой десятки рейтинга.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    Об этом высказался глава промоушена Дана Уайт, заявив, что дагестанец готов к такому вызову и матчмейкеры уже подбирают нового оппонента.

    На текущий момент Шарабутдин занимает 14-ю строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке он одолел нокаутом во втором раунде Армена Петросяна.

    Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошлого года и с того момента одержал в лиге 4 победы подряд. Всего за карьеру Магомедов выиграл все 15 поединков в ММА, не потерпев ни единого поражения.

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