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    Чимаев рассчитывает, что подерется за пояс с Дю Плесси раньше Стрикленда

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Камару Усман Шон Стрикланд Дана Уайт  Роберт Уиттакер
    Непобежденный боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев надеяться получить титульник раньше Шона Стрикленда, в случае победы над Робертом Уиттакером в субботу.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Я надеюсь на это, но они говорили это и раньше. Когда я победил Гилберта Бернса, у меня не было титульного шанса. После этого был Камару Усман, и мне говорили: если он победит Усмана, то будет драться за титул. Я еще не дрался за титул, так что посмотрим. Я доволен деньгами. Я зарабатываю больше, чем любой чемпион. Деньги не меняют меня. Я остаюсь таким же скромным, как и раньше»

    Генеральный директор UFC Дана Уайт недавно заявил, что матч-реванш с Шоном Стриклендом станет следующей защитой титула для чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

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