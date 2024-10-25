Чимаев рассчитывает, что подерется за пояс с Дю Плесси раньше Стрикленда

Непобежденный боец среднего веса UFC надеяться получить титульник раньше, в случае победы надв субботу.

«Я надеюсь на это, но они говорили это и раньше. Когда я победил Гилберта Бернса, у меня не было титульного шанса. После этого был Камару Усман, и мне говорили: если он победит Усмана, то будет драться за титул. Я еще не дрался за титул, так что посмотрим. Я доволен деньгами. Я зарабатываю больше, чем любой чемпион. Деньги не меняют меня. Я остаюсь таким же скромным, как и раньше»

Генеральный директор UFC Дана Уайт недавно заявил, что матч-реванш с Шоном Стриклендом станет следующей защитой титула для чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.