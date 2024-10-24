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    «Челси»«Панатинаикос» — «Челси». Онлайн
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    Дастин Порье: Вырубить Холлоуэя одним ударом невозможно

    Бои ММА UFC Дастин Порье Макс Холлоуэй
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье считает, что у Илии Топурии не получится нокаутировать Макса Холлоуэя одним ударом.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Выйти в клетку и вырубить Макса одним ударом будет практически невозможно, я думаю. Вряд ли это произойдет. Это серьезное испытание для Илии. Если он выйдет и победит Макса или продержится с Максом в партере и превзойдет его по очкам, технически превзойдет его в стойке — это многое скажет о Топурии и о том, куда он движется. Я не могу выбрать кого-то, кроме Макса. Я мог бы представить, что Топурия победит, но у Холлоуэя невероятный опыт в чемпионских боях»

    Холлоуэй подходит к поединку с Топурией на UFC 308 на серии из трех побед подряд. В двух боях на этом отрезке «Благословенный» нокаутировал своих соперников.

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