Дастин Порье: Вырубить Холлоуэя одним ударом невозможно

Бывший временный чемпион UFC в легком весе считает , что уне получится нокаутироватьодним ударом.

«Выйти в клетку и вырубить Макса одним ударом будет практически невозможно, я думаю. Вряд ли это произойдет. Это серьезное испытание для Илии. Если он выйдет и победит Макса или продержится с Максом в партере и превзойдет его по очкам, технически превзойдет его в стойке — это многое скажет о Топурии и о том, куда он движется. Я не могу выбрать кого-то, кроме Макса. Я мог бы представить, что Топурия победит, но у Холлоуэя невероятный опыт в чемпионских боях»

Холлоуэй подходит к поединку с Топурией на UFC 308 на серии из трех побед подряд. В двух боях на этом отрезке «Благословенный» нокаутировал своих соперников.