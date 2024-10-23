Мэтт Браун: Перейра-Джонс — бой такого же масштаба, как поединки Макгрегора

Именитый ветеран UFC назвал бойпротивне менее крупным и грандиозным, чем поединки с участием

«Я не сомневаюсь, что это может быть также масштабно, как любой бой Конора Макгрегора. Это может быть раскручено по максимуму. UFC мог бы провести его в рамках Международной недели боев или на одной из гигантских площадок, может быть, в сфере. Это может быть грандиозно. Конор привнес в спорт оскорбления и прочие выходки. Когда он выходит в клетку, возникает определенная аура. Но здесь может быть другая аура, которую можно продать, ведь в клетке будет Джон Джонс»

Перейра является самым быстрым двойным чемпионом UFC. После того, как Алекс взял титулы в среднем и полутяжелом дивизионах, он заявил, что не против подраться с Джонсом в тяжелом весе, если промоушен этого захочет.