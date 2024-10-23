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    Мэтт Браун: Перейра-Джонс — бой такого же масштаба, как поединки Макгрегора

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Алекс Перейра Джон Джонс
    Именитый ветеран UFC Мэтт Браун назвал бой Алекса Перейры против Джона Джонса не менее крупным и грандиозным, чем поединки с участием Конора Макгрегора.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я не сомневаюсь, что это может быть также масштабно, как любой бой Конора Макгрегора. Это может быть раскручено по максимуму. UFC мог бы провести его в рамках Международной недели боев или на одной из гигантских площадок, может быть, в сфере. Это может быть грандиозно. Конор привнес в спорт оскорбления и прочие выходки. Когда он выходит в клетку, возникает определенная аура. Но здесь может быть другая аура, которую можно продать, ведь в клетке будет Джон Джонс»

    Перейра является самым быстрым двойным чемпионом UFC. После того, как Алекс взял титулы в среднем и полутяжелом дивизионах, он заявил, что не против подраться с Джонсом в тяжелом весе, если промоушен этого захочет.

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