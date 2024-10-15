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    Пенья: Фанаты хотят увидеть бой с Нуньес, а не Харрисон

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья Аманда Нунес
    Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья намекнула, что не будет драться в следующем поединке с Кайлой Харрисон и бросила вызов Аманде Нуньес.

    Джулианна Пенья и Аманда Нуньес
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    Джулианна Пенья и Аманда Нуньес

    «В ее бою против Кетлен Виейры я не увидела ничего особенного, чтобы сказать, что она будущая чемпионка мира! Кайла Харрисон, становись в очередь. У меня есть незаконченное дело, которым нужно заняться. Харрисон только что пришла в UFC. Аманда Нуньес — это большой бой, денежный бой, бой, который люди хотят увидеть. А Харрисон даже не может сделать вес. Ей уже нужен перерыв»

    Пенья ранее дважды дралась с Амандой Нуньес, которая завершила карьеру в прошлому году. В первом бою Джулианна одержала над ней победу сабмишном, а в реванше уступила по очкам.

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