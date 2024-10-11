Веласкес о бое с Джонсом: Я бы побил его в своей лучшей форме

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе заявил , что побил бы нынешнего обладателя титула в их дивизионев своей пиковой форме.

«Джон Джонс против праймового Кейна — да, это был бы тяжелый бой. Драться с Джонсом всегда было бы тяжело. Знаете, этот парень словно Бугимен. Но я думаю, что смог бы его одолеть в своей лучшей форме. Про Аспиналла сказал бы тоже самое, особенно в борьбе.

Я просто знаю, что, когда я прохожу кому-то в ноги, я его сбиваю с ног. Том очень опасен со своими руками, у него много силы. Он делает выпады вперед и бьет — делает большой шаг и выпад вперед, очень хорошо сокращает дистанцию. Но когда кто-то пытается бороться со мной, то всегда попадает под мои захваты»

Веласкес в своем последнем поединке проиграл нокаутом в первом раунде Фрэнсису Нганну. У Кейна 14 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах.