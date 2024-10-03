Кристиан Мбилли может стать следующим соперником «Канело»

29-летний французский боксер камерунского происхожденияможет стать следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона во втором среднем весе

Накануне произошли изменения в рейтингах. Мбилли поднялся на первую строчку в ростере второго среднего веса по версии WBA, обойдя недавнего соперника «Канело» Эдгара Берлангу, что дает ему статус первого претендента.

Кристиан на данный момент не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В своем последнем поединке в мае этого года он одолел Марка Хеффрона нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Мбилли 27 побед, 23 из которых были досрочными. «Канело» в сентябре этого года провел удачную защиту трех поясов, выиграв по очкам у Эдгара Берланги.