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    Отец Теофимо Лопеса: Хэйни просто не конкурент моему сыну

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Отец действующего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопеса объяснил, почему у Девина Хэйни нет шансов против его сына.

    Девин Хэйни (справа)
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    Девин Хэйни (справа)

    «Я не верю, что Хэйни хочет драться с нами. Я имею в виду, что парень, которого разорвал на части Райан Гарсия, не может прийти и драться с моим сыном. Он не конкурент нам. Но можем ли мы согласиться на этот бой? Конечно, можем. Вы понимаете, о чем я говорю? Если с деньгами все будет в порядке, мы это осуществим. Я в этой игре 25 лет. Я знаю, что говорю. Этот мальчик слаб и напуган, потому что, если Девин проиграет Теофимо Лопесу, его карьере конец»

    Девин Хэйни в предыдущем поединке уступил решением большинства Райану Гарсии. Однако результат боя был аннулирован из-за провала соперником допинг-теста.

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