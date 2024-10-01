Отец Теофимо Лопеса: Хэйни просто не конкурент моему сыну

Отец действующего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO объяснил , почему унет шансов против его сына.

«Я не верю, что Хэйни хочет драться с нами. Я имею в виду, что парень, которого разорвал на части Райан Гарсия, не может прийти и драться с моим сыном. Он не конкурент нам. Но можем ли мы согласиться на этот бой? Конечно, можем. Вы понимаете, о чем я говорю? Если с деньгами все будет в порядке, мы это осуществим. Я в этой игре 25 лет. Я знаю, что говорю. Этот мальчик слаб и напуган, потому что, если Девин проиграет Теофимо Лопесу, его карьере конец»

Девин Хэйни в предыдущем поединке уступил решением большинства Райану Гарсии. Однако результат боя был аннулирован из-за провала соперником допинг-теста.