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    Опетайя подерется с победителем пары Рамиреса и Биллам-Смита

    Бои Бокс WBC WBO IBF WBA Хильберто Рамирес
    Австралийский боксер Джей Опетайя, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF, в следующем поединке подерется с победителем пары Хильберто Рамиреса и Криса Биллам-Смита.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

    Их поединок состоится 16 ноября, а на кону противостояния будут стоять 2 титула. Рамиресу на данный момент принадлежит пояс WBA Super.

    Ранее он одолел единогласным решением судей Арсена Гуламиряна. Крис-Биллам-Смит сейчас владеет титулом WBO. Британец в предыдущем поединке одолел по очкам Ричарда Риакпоре.

    Опетая в преддверии объединительного боя за 3 чемпионских пояса единогласным решением в реванше выиграл у Майриса Бриедиса. Джей в своей карьере еще не потерпел ни единого проигрыша.

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