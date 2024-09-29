Опетайя подерется с победителем пары Рамиреса и Биллам-Смита

Австралийский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF, в следующем поединке подерется с победителем пары

Их поединок состоится 16 ноября, а на кону противостояния будут стоять 2 титула. Рамиресу на данный момент принадлежит пояс WBA Super.

Ранее он одолел единогласным решением судей Арсена Гуламиряна. Крис-Биллам-Смит сейчас владеет титулом WBO. Британец в предыдущем поединке одолел по очкам Ричарда Риакпоре.

Опетая в преддверии объединительного боя за 3 чемпионских пояса единогласным решением в реванше выиграл у Майриса Бриедиса. Джей в своей карьере еще не потерпел ни единого проигрыша.