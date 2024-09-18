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    Адам Азим бросил вызов на бой Девину Хэйни и Теофимо Лопесу

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни
    Непобежденный английский боксер-полусредневес Адам Азим хочет подраться против одного из действующих чемпионов мира в данной категории Девина Хэйни или Теофимо Лопеса.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «В боксе тебя могут поймать рано, а могут поймать поздно, всякое может случиться. У меня всегда было убеждение, что я стану чемпионом мира в молодом возрасте. Охара Дэвис выступал на мировом уровне, и для меня это отличный способ сделать шаг вперед и стать бойцом мирового уровня. Далее я хотел бы подраться против Теофимо Лопеса или Девина Хэйни. У меня на прицеле также Джордж Камбосос, Реджис Прогрейс. Все это потрясающие бои, и однажды у меня будет шанс завоевать свой титул»

    Адам Азим, как и Девин Хэйни, выиграл ранее на профессиональном ринге все поединки. В активе 22-летнего британца 11 побед, 8 из которых были достигнуты нокаутом.

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