Хорхе Масвидаль: Я нокаутирую Эдвардса и получу титульник

Звездный американский боец ММАзаявил, что нокаутирует и станет следующим претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.

«Дайте мне Леона Эдвардса. Он перспективный парень? Как бы его назвать? Ветеран? Экс-чемпион? Как бы вы ни называли этого парня, дайте мне его. Поехали. У нас есть незаконченная история, а у UFC есть громкий бой. Давайте проведем бой в конце года или даже в следующем году. Вот и все. Давайте сделаем это. А потом после того, как я нокаутирую Леона Эдвардса, угадайте, что будет дальше? Правильно, они должны дать мне титульный бой в полусреднем весе»

Масвидаль после поражения в дебютном боксерском бою от Нейта Диаса объявил о своем возвращении в UFC. Напомним, что Хорхе в ММА проиграл 4 последних поединка. Эдвардс в июле уступил Мухаммаду и лишился титула в полусреднем весе.