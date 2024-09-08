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    Хорхе Масвидаль: Я нокаутирую Эдвардса и получу титульник

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Нейт Диас
    Звездный американский боец ММА Хорхе Масвидаль заявил, что нокаутирует Леона Эдвардса и станет следующим претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.

    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс

    «Дайте мне Леона Эдвардса. Он перспективный парень? Как бы его назвать? Ветеран? Экс-чемпион? Как бы вы ни называли этого парня, дайте мне его. Поехали. У нас есть незаконченная история, а у UFC есть громкий бой. Давайте проведем бой в конце года или даже в следующем году. Вот и все. Давайте сделаем это. А потом после того, как я нокаутирую Леона Эдвардса, угадайте, что будет дальше? Правильно, они должны дать мне титульный бой в полусреднем весе»

    Масвидаль после поражения в дебютном боксерском бою от Нейта Диаса объявил о своем возвращении в UFC. Напомним, что Хорхе в ММА проиграл 4 последних поединка. Эдвардс в июле уступил Мухаммаду и лишился титула в полусреднем весе.

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