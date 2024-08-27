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    Усман о поражении Чимаеву: Я недостаточно верил в себя

    Бои ММА UFC Камару Усман Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, вспоминая бой против Хамзата Чимаева в среднем дивизионе, назвал главную причину поражения.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Мой тренер Тревор Уиттман все время говорит мне, что я один из лучших, если не самый лучший в построении боя, и впервые за долгое время я не доверял себе и своим способностям. Я тренировался не так, как если бы у меня был пятираундовый бой, и я не прошел полный лагерь, и поэтому, учитывая сказанное, я не доверял себе в этом смысле. Я понимал, что давно не дрался в трехраундовом бою. Мне было очень, очень трудно смириться с таким результатом»

    Поединок Усмана и Чимаева состоялся в рамках среднего дивизиона в октябре прошлого года на турнире в Абу-Даби. Встреча продлилась все 3 раунда и завершилась решением большинства в пользу Хамзата.

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