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    Прохазка намерен подраться с Дю Плесси в среднем весе из-за отмены боя с Хиллом

    Бои ММА UFC Джамал Хилл Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассчитывает на титульник с Дрикусом Дю Плесси в среднем дивизионе после отмены боя против Джамала Хилла.

    Иржи Прохазка (справа)
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    Иржи Прохазка (справа)

    «Я чувствую себя хорошо и в полутяжелом дивизионе, хотя почти все ребята там немного тяжелее. У меня нет проблем с физической точки зрения или с точки зрения силы. Но для меня, безусловно, было бы непросто бороться с Дю Плесси за пояс в среднем весе, а затем двигаться обратно вверх. Пока не было никаких переговоров с менеджером или кем-либо еще. Я только что отправил одно сообщение относительно боя против Хилла, но в этом вопросе до сих пор ничего не продвинулось, боя нет»

    Прохазка занимает первую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В последнем своем поединке он проиграл нокаутом во втором раунде в реванше в бою с Алексом Перейрой.

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