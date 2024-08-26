Прохазка намерен подраться с Дю Плесси в среднем весе из-за отмены боя с Хиллом

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассчитывает на титульник св среднем дивизионе после отмены боя против

«Я чувствую себя хорошо и в полутяжелом дивизионе, хотя почти все ребята там немного тяжелее. У меня нет проблем с физической точки зрения или с точки зрения силы. Но для меня, безусловно, было бы непросто бороться с Дю Плесси за пояс в среднем весе, а затем двигаться обратно вверх. Пока не было никаких переговоров с менеджером или кем-либо еще. Я только что отправил одно сообщение относительно боя против Хилла, но в этом вопросе до сих пор ничего не продвинулось, боя нет»

Прохазка занимает первую строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. В последнем своем поединке он проиграл нокаутом во втором раунде в реванше в бою с Алексом Перейрой.