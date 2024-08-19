Дю Плесси считает Уиттакера более достойным претендентом, а не Стрикленда

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
«Роберт Уиттакер заслуживает этого шанса больше. Единственное, что спасло Шона Стрикленда, это то, что он довел бой со мной до решения. Вот и все. Роберт Уиттакер победил Косту более зрелищно, чем это сделал Стрикленд. Затем Уиттакер выходит на бой с Хамзатом Чимаевым, который выбывает с турнира. В итоге Уиттакер дерется с парнем, которого нет в рейтинге. Роберт рисковал проиграть, ведь Алискеров отличный боец. Икрам — потрясающий боец, он действительно хорош. Но Уиттакер все сделал так, будто дрался с любителем»
У Роберта Уиттакера сейчас серия из двух побед кряду. При этом следующим претендентом на титул является Шон Стрикленд, проигравший Дю Плесси в январе этого года раздельным решением судей.