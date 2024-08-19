Дю Плесси считает Уиттакера более достойным претендентом, а не Стрикленда

Действующий чемпион UFC в среднем весе хочет провести следующий бой против, которого он считает достойным претендентом на пояс, чем

«Роберт Уиттакер заслуживает этого шанса больше. Единственное, что спасло Шона Стрикленда, это то, что он довел бой со мной до решения. Вот и все. Роберт Уиттакер победил Косту более зрелищно, чем это сделал Стрикленд. Затем Уиттакер выходит на бой с Хамзатом Чимаевым, который выбывает с турнира. В итоге Уиттакер дерется с парнем, которого нет в рейтинге. Роберт рисковал проиграть, ведь Алискеров отличный боец. Икрам — потрясающий боец, он действительно хорош. Но Уиттакер все сделал так, будто дрался с любителем»

У Роберта Уиттакера сейчас серия из двух побед кряду. При этом следующим претендентом на титул является Шон Стрикленд, проигравший Дю Плесси в январе этого года раздельным решением судей.