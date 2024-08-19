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    Дю Плесси считает Уиттакера более достойным претендентом, а не Стрикленда

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Пауло Коста Хамзат Чимаев
    Действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси хочет провести следующий бой против Роберта Уиттакера, которого он считает достойным претендентом на пояс, чем Шон Стрикленд.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «Роберт Уиттакер заслуживает этого шанса больше. Единственное, что спасло Шона Стрикленда, это то, что он довел бой со мной до решения. Вот и все. Роберт Уиттакер победил Косту более зрелищно, чем это сделал Стрикленд. Затем Уиттакер выходит на бой с Хамзатом Чимаевым, который выбывает с турнира. В итоге Уиттакер дерется с парнем, которого нет в рейтинге. Роберт рисковал проиграть, ведь Алискеров отличный боец. Икрам — потрясающий боец, он действительно хорош. Но Уиттакер все сделал так, будто дрался с любителем»

    У Роберта Уиттакера сейчас серия из двух побед кряду. При этом следующим претендентом на титул является Шон Стрикленд, проигравший Дю Плесси в январе этого года раздельным решением судей.

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