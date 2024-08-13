Кормье назвал Усмана следующим соперником Мухаммада

считает, что чемпион UFC в полусреднем весе может провести первую защиту пояса сиз-за их недавнего скандала в соцсетях.

«Либо он хочет драться с Камару Усманом, либо он просто щебечет в своих соцсетях. Камару Усман в данной ситуации не претендует на пояс после неудачных боев с Леоном и Хамзатом Чимаевым. Многие говорят, что, он поднялся в средний вес, чтобы сохранить первую строчку в рейтинге в своем дивизионе. Но он дрался с парнем, который является потенциально претендентом № 1 в среднем весе. Их бой был ближе, чем все считают. Если бы это был бой в 5 раундов, Усман мог бы победить. Возможно, Камару действительно заслуживает шанса сразиться с Белалом»

Белал Мухаммад ранее одолел единогласным решением судей Леона Эдвардса на турнире UFC 304 и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем весе.