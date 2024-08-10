Энтони Смит подерется с Домиником Рейесом на UFC 310

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом дивизионепроведет очередной поединок в промоушене против

Их бой состоится на 310-м номерном турнире в декабре в Лас-Вегасе. Смит сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. В последнем бою он проиграл единогласным решением судей Роману Долидзе.

Доминик в предыдущей встрече одержал победу нокаутом в первом раунде над Дастином Джейкоби и прервал серию из четырех поражений подряд. Рейес сейчас занимает 14-е место в списке полутяжеловесов UFC.

Как и Энтони Смит, он также дрался за титул чемпиона с Джоном Джонсом в феврале 2020 года и уступил ему по очкам. То поражение стало первым в карьере Рейеса.