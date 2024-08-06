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    Чемпион IBF Опетая обвиняет Биллама-Смита в уклонении от боя с ним

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе IBF Джей Опетая обвиняет Криса Биллама-Смита в уклонении от объединительного боя с ним за 2 титула.

    Джей Опетая (слева)
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    Джей Опетая (слева)

    «Я довольно долго гнался за титулом WBO. Очевидно, что Биллам-Смит не хочет драться, поэтому, я думаю, мы просто должны перейти к следующему сопернику. Сколько бы я ни говорил об этом поединке, я даже не пытаюсь сказать, что это легкий бой или то, что Крис легкая прогулка для меня. Я просто хочу, чтобы этот бой состоялся. Я хочу драться за титул WBO. Я хочу, чтобы этот пояс был у меня на талии, и поэтому я просто иду к этому поединку»

    Биллам-Смит победил Ричарда Риакпорхе в июне в рамках второй защиты титула WBO в первом тяжелом весе, который он отобрал у Лоуренса Околи летом 2023 года. Опетая ранее в реванше одолел по очкам Майриса Бриедиса.

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