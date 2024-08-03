Порье хочет подраться с Царукяном за временный титул UFC

Трижды бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весезаявил, что готов провести бой сза временный пояс в отсутствие

«Бриллиант» предложил устроить этот поединок в октябре на 307-м номерном турнире. Накануне в команде Махачева, являющегося чемпионом в легком весе UFC, сообщили о травме бойца.

Ислам может вернуться в октагон не раньше, чем в 2025 году. Дастин Порье занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В предыдущем бою он уступил Исламу Махачеву сабмишном в пятом раунде.

Царукян возглавляет ростер легковесов. На UFC 300 Арман одолел раздельным решением судей бывшего обладателя титула Чарльза Оливейру.