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    Рахмонов заявил, что переедет Гэрри в очном бою

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Непобежденный казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, в соцсетях заявил, что не видит в Иэне Гэрри сильного соперника.

    Иэн Гэрри (слева)
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    Иэн Гэрри (слева)

    «Бой с Иэном Гэрри? Этот поединок вообще не будет конкурентным»

    Иэн Гэрри в своем предыдущем бою одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа и сохранил седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

    Накануне ирландец бросил Рахмонову вызов и предложил ему подраться в декабре. Шавкат на данный момент является третьим номером в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.

    Как и Гэрри, он не проиграл ни единого боя в своей карьере. В предыдущей встрече Шавкат одолел сабмишном Стивена Томпсона.

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