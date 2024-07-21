Рахмонов заявил, что переедет Гэрри в очном бою

Иэн Гэрри (слева) Фото: globallookpress.com
«Бой с Иэном Гэрри? Этот поединок вообще не будет конкурентным»
Иэн Гэрри в своем предыдущем бою одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа и сохранил седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.
Накануне ирландец бросил Рахмонову вызов и предложил ему подраться в декабре. Шавкат на данный момент является третьим номером в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.
Как и Гэрри, он не проиграл ни единого боя в своей карьере. В предыдущей встрече Шавкат одолел сабмишном Стивена Томпсона.