Рахмонов заявил, что переедет Гэрри в очном бою

Непобежденный казахстанский боец ММА, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, в соцсетях заявил, что не видит всильного соперника.

«Бой с Иэном Гэрри? Этот поединок вообще не будет конкурентным»

Иэн Гэрри в своем предыдущем бою одолел единогласным решением судей Майкла Пейджа и сохранил седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Накануне ирландец бросил Рахмонову вызов и предложил ему подраться в декабре. Шавкат на данный момент является третьим номером в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.

Как и Гэрри, он не проиграл ни единого боя в своей карьере. В предыдущей встрече Шавкат одолел сабмишном Стивена Томпсона.