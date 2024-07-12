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    Усман: Перейра нокаутирует всех подряд, но это не делает его лучшим бойцом в Р4Р

    Бои ММА UFC Камару Усман Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Экс-обладатель титула UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман назвал причину, по которой Алекса Перейру еще рано считать лучшим бойцом Р4Р.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Да, Перейра может нокаутировать всех парней. Но это не значит, что ты № 1 в Р4Р. Когда мы говорим о лучшем бойце, это означает, что ты обладаешь высочайшим уровнем нанесения ударов, борьбы, кикбоксинга, грэпплинга и джиу-джитсу. Вот, что это значит. Это означает, что если бы тебя перевели в наилегчайший вес, или если бы тебя перевели в полусредний вес, или если бы тебя перевели в тяжелый вес, твой стиль распространился бы по всем дивизионам, и ты смог бы побеждать и по-прежнему оставаться лучшим»

    Алекс Перейра действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. После победы над Иржи Прохазкой в реванше бразилец поднялся на вторую строчку в рейтинге Р4Р.

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