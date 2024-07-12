ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса?
  • 11:28
    • «ПСЖ» готов выкупить у «Наполи» Кварацхелию и Осимхена за 200 млн евро
  • 10:49
    • В «Алавесе» отреагировали на слухи о возможном переходе Антона Миранчука
  • 10:30
    • Мората дал согласие на переход в «Милан»
  • 10:14
    • «МЮ» может подписать лидера «Фенербахче»
  • 10:05
    • РФС обсудит с УЕФА вопрос восстановления позиций в клубном рейтинге
    Все новости спорта

    Понзиниббио: Рахмонов представляет наибольшую угрозу для Эдвардса

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Шавкат Рахмонов Камару Усман
    Боец полусреднего дивизиона UFC Сантьяго Понзиниббио назвал Шавката Рахмонова самым опасным соперником для Леона Эдвардса в их весовой категории.

    Шавкат Рахмонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шавкат Рахмонов

    «Я думаю, что Шавкат — самый сложный соперник для каждого в полусреднем весе. Рахмонов представляет наибольшую угрозу для Эдвардса, но опять же, в этом виде спорта может случиться все, что угодно, и именно поэтому он так прекрасен. Это, как бросок монеты. Но Шавкат выглядит хорошо. Есть также Джек Маддалена, Иэн Гарри, у которых хорошие перспективы, но я не знаю, хватит ли у них сил, чтобы отобрать титул у Леона Эдвардса. Но давайте посмотрим, что произойдет»

    Леон Эдвардс завоевал титул UFC в полусреднем весе летом 2022 года. Тогда «Рокки» нокаутировал в пятом раунде Камару Усмана, а затем провел 2 удачных защиты пояса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Питерцы станут обладателями Суперкубка России?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Арсенал» откроет новый чемпионат победой
  • «Арсенал» Тула — «Черноморец». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Медведев на этот раз не пустит Алькараса в финал Уимблдона?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Байя — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры