Понзиниббио: Рахмонов представляет наибольшую угрозу для Эдвардса

Боец полусреднего дивизиона UFCсамым опасным соперником дляв их весовой категории.

«Я думаю, что Шавкат — самый сложный соперник для каждого в полусреднем весе. Рахмонов представляет наибольшую угрозу для Эдвардса, но опять же, в этом виде спорта может случиться все, что угодно, и именно поэтому он так прекрасен. Это, как бросок монеты. Но Шавкат выглядит хорошо. Есть также Джек Маддалена, Иэн Гарри, у которых хорошие перспективы, но я не знаю, хватит ли у них сил, чтобы отобрать титул у Леона Эдвардса. Но давайте посмотрим, что произойдет»

Леон Эдвардс завоевал титул UFC в полусреднем весе летом 2022 года. Тогда «Рокки» нокаутировал в пятом раунде Камару Усмана, а затем провел 2 удачных защиты пояса.