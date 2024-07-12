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    Пэдди Пимблетт намекнул на переход в бокс из UFC

    Бои ММА UFC Бокс Тони Фергюсон
    Популярный английский боец смешанных единоборств Пэдди Пиблетт намекнул, что может уйти в бокс после окончания контракта с UFC.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Само собой, я бы не хотел переходить в другую организацию. UFC — это сливки общества. Это главное место. Когда вы говорите людям: я занимаюсь ММА, то большинство из них спрашивают, что это. Люди даже не знают, что такое ММА. Они знают, что такое UFC. Впрочем, никогда не знаешь наверняка, как все повернется карьере. Некоторые из этих глупых блогеров-боксеров могут в конечном итоге предложить мне миллионы за бой с одним из них на ринге. Поэтому посмотрим, что будет после того, как у меня кончится контракт с UFC»

    Пэдди Пимблетт выступит на UFC 304 против 15-го номера рейтинга легкого дивизиона Бобби Грина. Англичанин ранее одолел единогласным решением судей Тони Фергюсона.

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