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    Чейл Соннен: Алекс Перейра, не просто боец, он величайший спортсмен всех времен

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Экс-претендент UFC в среднем и полутяжелом дивизионах Чейл Соннен рассказал, почему считает Алекса Перейру величайшим спортсменом всех времен.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я могу гарантировать, что такого никогда не случалось в единоборствах. Да даже во всем спорте! Я достаточно взрослый, чтобы помнить времена, когда Бо Джексон играл в футбол и ходил играть в бейсбол, но ему не было 36-ти, когда он начинал, и он не стал лучшим в мире. Я никогда не видел такого взлета, как у Алекса Перейры. Баскетбол, бейсбол, в любом виде спорта вы хотите видеть подобного. Алекс Перейра, не просто боец, он величайший спортсмен всех времен. Это может звучать глупо, но это может быть правдой»

    Алекс Перейра стал самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. На данный момент бразилец удерживает титул в полутяжелом весе. На UFC 303 Перейра нокаутировал Прохазку в последнем своем бою.

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