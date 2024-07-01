Тедди Атлас сравнил ударную технику Перейры со звездными боксерами

Известный тренер боевых искусств рассказал , на каких боксеров по стилю похож действующий чемпион UFC в полутяжелом весе

«Я не видел такого короткого удара со времен фильма Джо Луиса "Покойный, великий Джо Луис", который был известен своими шестидюймовыми ударами. Я только что видел трехдюймовый хук слева. Невероятно. Перейра видит то, чего не видят другие люди. Теренс Кроуфорд в боксе именно такой парень. Когда ты смотришь на вещи и ты так спокоен, и ты находишься в такой спокойной обстановке, в какой только можешь находиться, ты видишь многие вещи и реагируешь немного быстрее, чем соперник»

Перейра на прошедшем турнире UFC 303 победил нокаутом Иржи Прохазку и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе во второй раз. Ранее Алекс финишировал Джамала Хилла.