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    Тедди Атлас сравнил ударную технику Перейры со звездными боксерами

    Бои ММА UFC Джамал Хилл Алекс Перейра Иржи Прохазка Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд
    Известный тренер боевых искусств Тедди Атлас рассказал, на каких боксеров по стилю похож действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я не видел такого короткого удара со времен фильма Джо Луиса "Покойный, великий Джо Луис", который был известен своими шестидюймовыми ударами. Я только что видел трехдюймовый хук слева. Невероятно. Перейра видит то, чего не видят другие люди. Теренс Кроуфорд в боксе именно такой парень. Когда ты смотришь на вещи и ты так спокоен, и ты находишься в такой спокойной обстановке, в какой только можешь находиться, ты видишь многие вещи и реагируешь немного быстрее, чем соперник»

    Перейра на прошедшем турнире UFC 303 победил нокаутом Иржи Прохазку и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе во второй раз. Ранее Алекс финишировал Джамала Хилла.

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