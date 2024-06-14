Стрикленд и Усман отказались заменить Чимаева в бою с Уиттакером

В UFC раскрыли имена бойцов, кому матчмейкеры первоначально обратились с предложением заменитьв поединке с29 июня на турнире в Саудовской Аравии.

Одним из них стал бывший чемпион среднего дивизиона и нынешний первый номер рейтинга Шон Стрикленд. Также UFC предлагал выйти на поединок экс-чемпиону полусредней категории Камару Усману.

Однако оба бойца отметили отказами по разным причинам. Стрикленд заявил, что после победы над Костой хочет драться за титул. Камару Усман сейчас заинтересован в поединке против Стивена Томпсона.

Заменить Чимаева в Саудовской Аравии согласился россиянин Икрам Алискеров, у которого в UFC всего 2 поединка. Напомним, что ранее он нокаутировал в первом раунде Фила Хоуза и Уорли Алвиса.