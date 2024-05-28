Деметриус Джонсон считает, что Джошуа мог бы побить Нганну в ММА

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионенеплохие шансы на победу противв поединке по ММА.

«Как бы прошел поединок Энтони Джошуа против Джона Джонса по ММА? Джон Джонс вышел бы туда и навязал клинч. Возможно, Нганну сделал бы это, но я не думаю, что Фрэнсис изначально пошел бы на такое. За те годы, что я наблюдал за его боями, я по-другому вижу этот бой. Я не говорю, что Фрэнсиса уничтожат, но я верю, что у Джошуа есть шанс победить его в клетке, потому что он только что отправил его в нокаут в боксерском поединке»

Энтони Джошуа в марте финишировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде в боксерском бою. Для экс-чемпиона UFC это первое в карьере поражение нокаутом.