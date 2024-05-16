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    Энтони Петтис готов подраться в PFL с Седриком Думбе

    Бои ММА UFC PFL Сборная России
    Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Энтони Петтис может подраться против звезды PFL Седрика Думбе из Франции.

    Энтони Петтис
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    Энтони Петтис

    «PFL хочет, чтобы я подрался с Думбе. Если он хорошо выступит в эти выходные, то я тоже готов выйти с ним в клетку. На этом этапе моей карьеры я ищу захватывающие и веселые бои. Он должен сделать что-то впечатляющее, чтобы я захотел драться с этим парнем и придать этому поединку смысл»

    В предыдущем поединке Думбе потерпел свое первое поражение в профессиональном ММА после жалобы рефери Марку Годдарду на занозу в ноге. Тогда он уступил техническим нокаутом Байсангуру Шамсудинову.

    Петтис в последний раз дрался в PFL против Стива Рея и проиграл ему досрочно. У Энтони одна победа и 4 поражения за 5 предыдущих боев в смешанных единоборствах.

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