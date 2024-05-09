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    Стало известно, с кем подерется Ломаченко, если победит Камбососа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
    Профессиональный украинский боксер-легковес Василий Ломаченко, экс-чемпион мира по трем версиям, узнал с кем ему предстоит драться в случае победы над Джорджем Камбососом.

    Василий Ломаченко (слева)
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    Василий Ломаченко (слева)

    При положительном исходе грядущего поединка его очередным противником станет Шакур Стивенсон. Американцу сейчас принадлежит титул в легком весе по версии WBC.

    Шакур выиграл бой за вакантный титул у Эдвина Сантоса. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Стивенсон пока что не потерпел ни единого поражения в карьере.

    Напомним, что бой Ломаченко и Камбососа пройдет 12 мая. На кону их противостояния будет стоять титул чемпиона мира по линии IBF.

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