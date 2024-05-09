Стало известно, с кем подерется Ломаченко, если победит Камбососа

Профессиональный украинский боксер-легковес, экс-чемпион мира по трем версиям, узнал с кем ему предстоит драться в случае победы над

При положительном исходе грядущего поединка его очередным противником станет Шакур Стивенсон. Американцу сейчас принадлежит титул в легком весе по версии WBC.

Шакур выиграл бой за вакантный титул у Эдвина Сантоса. Тогда он одержал победу единогласным решением судей. Стивенсон пока что не потерпел ни единого поражения в карьере.

Напомним, что бой Ломаченко и Камбососа пройдет 12 мая. На кону их противостояния будет стоять титул чемпиона мира по линии IBF.