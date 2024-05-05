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    Перейра: Хочу драться с Прохазкой, Анкалаеву придется немного подождать

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Алекс Перейра Джамал Хилл
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра намерен провести второй бой с Иржи Прохазкой и заявил, что Магомеду Анкалаеву придется подождать.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    «Я хочу провести следующий бой, как можно раньше. Я думаю, насколько нам известно, скорее всего, следующий на очереди Иржи Прохазка. Анкалаеву придется немного подождать. Я знаю, что Джамахал Хилл несет какую-то чушь, но ему придется подождать еще больше. Я думаю, что Прохазка — следующий. Я не думаю, что он покажет себя в реванше по-другому. Потому что по сравнению с моей эволюцией, когда у меня всего несколько боев в ММА, у него их больше 25-ти. Он дерется уже давно»

    Прохазка является первым номером рейтинга в полутяжелом весе. Магомед Анкалаев, у которого беспроигрышная серия из 11-ти боев, сейчас идет третьим в ростере.

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