Перейра: Хочу драться с Прохазкой, Анкалаеву придется немного подождать

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе намерен провести второй бой си заявил, чтопридется подождать.

«Я хочу провести следующий бой, как можно раньше. Я думаю, насколько нам известно, скорее всего, следующий на очереди Иржи Прохазка. Анкалаеву придется немного подождать. Я знаю, что Джамахал Хилл несет какую-то чушь, но ему придется подождать еще больше. Я думаю, что Прохазка — следующий. Я не думаю, что он покажет себя в реванше по-другому. Потому что по сравнению с моей эволюцией, когда у меня всего несколько боев в ММА, у него их больше 25-ти. Он дерется уже давно»

Прохазка является первым номером рейтинга в полутяжелом весе. Магомед Анкалаев, у которого беспроигрышная серия из 11-ти боев, сейчас идет третьим в ростере.