«Канело» о бое с Мунгией: Нокаутирую его еще до восьмого раунда

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе пообещал нокаутироватьв очном поединке.

«Победа нокаутом — это всегда замечательно, верно? Думаю, я нокаутирую его еще до восьмого раунда. Меня не волнует, моложе Мунгия или старше. Мне все равно, потому что "Канело", в конце концов, совершенно другой боксер. Это очень важный бой. Он станет историческим. Два мексиканца впервые сразятся за все 4 пояса. Это то, чего я всегда ищу. Оставить свой след в истории и высоко поднять мою страну. Также скажу, что Хайме Мунгия заслуживает уважения, на которое он имеет право, и это будет отличный бой»

Бой Мугии и «Канело» пройдет в ночь с 4 на 5 мая. На данный момент все 4 пояса принадлежат Альваресу, ранее победившего по очкам Джермелла Чарло.