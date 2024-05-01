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    «Канело» о бое с Мунгией: Нокаутирую его еще до восьмого раунда

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес пообещал нокаутировать Хайме Мунгию в очном поединке.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Победа нокаутом — это всегда замечательно, верно? Думаю, я нокаутирую его еще до восьмого раунда. Меня не волнует, моложе Мунгия или старше. Мне все равно, потому что "Канело", в конце концов, совершенно другой боксер. Это очень важный бой. Он станет историческим. Два мексиканца впервые сразятся за все 4 пояса. Это то, чего я всегда ищу. Оставить свой след в истории и высоко поднять мою страну. Также скажу, что Хайме Мунгия заслуживает уважения, на которое он имеет право, и это будет отличный бой»

    Бой Мугии и «Канело» пройдет в ночь с 4 на 5 мая. На данный момент все 4 пояса принадлежат Альваресу, ранее победившего по очкам Джермелла Чарло.

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