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    Шон О’Мэлли рассказал, когда подерется с Райаном Гарсией по правилам бокса

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Шон О'Мэлли Райан Гарсия Девин Хэйни Джервонта Дэвис
    Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что в ближайшее время дебютирует на профессиональном ринге в поединке против Райана Гарсии.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Мне сказали, что ты можешь провести боксерский бой, если это принесет нам достаточно денег. Но я еще не достиг всех целей в ММА. Я должен стать еще больше узнаваемым. Еще 2 выступления, и тогда мы поговорим о возможности сделать все, чтобы подраться с Гарсией»

    О’Мэлли в последнем своем поединке на UFC 298 одолел единогласным решением судей Марлона Веру в реванше и провел первую удачную защиту титула в категории до 61 кг.

    Гарсия накануне по очкам выиграл по правилам бокса у Девина Хэйни. Для Райана это вторая победа кряду на ринге после поражения от Джервонты Дэвиса.

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