Шон О’Мэлли рассказал, когда подерется с Райаном Гарсией по правилам бокса

Чемпион UFC в легчайшем весе считает , что в ближайшее время дебютирует на профессиональном ринге в поединке против

«Мне сказали, что ты можешь провести боксерский бой, если это принесет нам достаточно денег. Но я еще не достиг всех целей в ММА. Я должен стать еще больше узнаваемым. Еще 2 выступления, и тогда мы поговорим о возможности сделать все, чтобы подраться с Гарсией»

О’Мэлли в последнем своем поединке на UFC 298 одолел единогласным решением судей Марлона Веру в реванше и провел первую удачную защиту титула в категории до 61 кг.

Гарсия накануне по очкам выиграл по правилам бокса у Девина Хэйни. Для Райана это вторая победа кряду на ринге после поражения от Джервонты Дэвиса.