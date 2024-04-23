Шон О’Мэлли рассказал, когда подерется с Райаном Гарсией по правилам бокса

Шон О'Мэлли Фото: globallookpress.com
«Мне сказали, что ты можешь провести боксерский бой, если это принесет нам достаточно денег. Но я еще не достиг всех целей в ММА. Я должен стать еще больше узнаваемым. Еще 2 выступления, и тогда мы поговорим о возможности сделать все, чтобы подраться с Гарсией»
О’Мэлли в последнем своем поединке на UFC 298 одолел единогласным решением судей Марлона Веру в реванше и провел первую удачную защиту титула в категории до 61 кг.
Гарсия накануне по очкам выиграл по правилам бокса у Девина Хэйни. Для Райана это вторая победа кряду на ринге после поражения от Джервонты Дэвиса.