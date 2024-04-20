Чарло намерен вернуться с отпуска и сорвать бой Кроуфорда против Мадримова

Джермелл Чарло (слева) Фото: globallookpress.com
На данный момент представитель Узбекистана владеет титулом WBO в данном весе. В последнем поединке он нокаутировал Магомеда Курбанова в битве за вакантный пояс.
Недавно Мадримов уже начал переговоры о бое против непобежденного Теренса Кроуфорда. Предварительно боксеры договорились о встрече в ринге на начало августа.
Чарло намерен сорвать их бой и подраться с Мадримовым за титул вместо Кроуфорда. Джермелл рассчитывает, что получит поединок с Исраилом раньше Теренса на правах экс-чемпиона в этом весе.