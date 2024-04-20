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    Чарло намерен вернуться с отпуска и сорвать бой Кроуфорда против Мадримова

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Джермалл Чарло Сборная России
    Джермелл Чарло, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе, вышел из отпуска и бросил вызов на поединок Исраилу Мадримову.

    Джермелл Чарло (слева)
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    Джермелл Чарло (слева)

    На данный момент представитель Узбекистана владеет титулом WBO в данном весе. В последнем поединке он нокаутировал Магомеда Курбанова в битве за вакантный пояс.

    Недавно Мадримов уже начал переговоры о бое против непобежденного Теренса Кроуфорда. Предварительно боксеры договорились о встрече в ринге на начало августа.

    Чарло намерен сорвать их бой и подраться с Мадримовым за титул вместо Кроуфорда. Джермелл рассчитывает, что получит поединок с Исраилом раньше Теренса на правах экс-чемпиона в этом весе.

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