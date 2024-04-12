Бой Рауля Росаса и Рики Турсиоса назначен на июнь

В UFC назвали новую дату поединка для восходящей звезды легчайшего дивизиона. Он подерется 8 июня против

Изначально их бой должен был пройти на UFC Mexico 25 февраля. Однако тогда Рауль снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Далее данный бой сорвался еще дважды.

Росас ранее в промоушене провел 3 поединка. В его активе 2 победы и одно поражение в UFC. В последнем поединке 19-летний американец одолел техническим нокаутом в первом раунде Теренса Митчелла.

Всего в смешанных единоборствах у Рауля Росаса 8 выигранных боев и 2 поражения. Семь раз он побеждал досрочно: дважды нокаутом и пятерых соперников одолел сабмишнами.