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    Бой Рауля Росаса и Рики Турсиоса назначен на июнь

    Бои ММА UFC
    В UFC назвали новую дату поединка для восходящей звезды легчайшего дивизиона Рауля Росаса. Он подерется 8 июня против Рики Турсиоса.

    Рауль Росас и Рики Турсиос
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    Рауль Росас и Рики Турсиос

    Изначально их бой должен был пройти на UFC Mexico 25 февраля. Однако тогда Рауль снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Далее данный бой сорвался еще дважды.

    Росас ранее в промоушене провел 3 поединка. В его активе 2 победы и одно поражение в UFC. В последнем поединке 19-летний американец одолел техническим нокаутом в первом раунде Теренса Митчелла.

    Всего в смешанных единоборствах у Рауля Росаса 8 выигранных боев и 2 поражения. Семь раз он побеждал досрочно: дважды нокаутом и пятерых соперников одолел сабмишнами.

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