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    Сен-Пьер объяснил, за счет чего Уиттакер пройдет Чимаева

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Легендарный канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, высоко оценил шансы Роберта Уиттакера в поединке с Хамзатом Чимаевым.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Если и есть парень, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер. Потому что, если вы посмотрите на Чимаева, то увидите, что у него есть хорошая борьба ... мы можем сравнить его в некотором смысле с Йоэлем Ромеро. Ромеро был очень хорошим борцом, очень взрывным и мощным парнем, а Уиттакер был криптонитом Йоэля Ромеро, и он смог победить его дважды. Итак, стилистически он вполне способен проделать то же самое с Чимаевым, чтобы выставить Хамзата в плохом свете»

    Уиттакер и Чимаев подерутся в июне на турнире в Саудовской Аравии. Хамзат ранее не потерпел ни единого поражения в карьере и занимает 11-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC.

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