Сен-Пьер объяснил, за счет чего Уиттакер пройдет Чимаева

Легендарный канадский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, высоко оценил шансыв поединке с

«Если и есть парень, который может остановить Чимаева, то это Роберт Уиттакер. Потому что, если вы посмотрите на Чимаева, то увидите, что у него есть хорошая борьба ... мы можем сравнить его в некотором смысле с Йоэлем Ромеро. Ромеро был очень хорошим борцом, очень взрывным и мощным парнем, а Уиттакер был криптонитом Йоэля Ромеро, и он смог победить его дважды. Итак, стилистически он вполне способен проделать то же самое с Чимаевым, чтобы выставить Хамзата в плохом свете»

Уиттакер и Чимаев подерутся в июне на турнире в Саудовской Аравии. Хамзат ранее не потерпел ни единого поражения в карьере и занимает 11-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона UFC.