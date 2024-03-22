Джо Джойс отказывается проводить реванши с Паркером и Дюбуа

Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBO сообщил , что ему неинтересны ответные поединки против

«В будущем у Тони Йоки будет бой со мной, потому что он получил золото в Рио и многие, включая меня, верят, что я выиграл тот бой у него на олимпийских играх. Это отличный матч-реванш: Джо Джойс и Тони Йока. Я думаю, что людям это будет интересно, и в будущем это может стать отличным боем. Но в поединках с Паркером и Дюбуа я не заинтересован. На данном этапе у меня есть другие планы».

Напомним, что Джойс ранее уже нокаутировал Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа. В своем последнем поединке Джо финишировал Каша Али.