Махачев раскритиковал Чендлера за его долгий простой и ожидание боя с Макгрегором

Действующий обладатель титула в легкой весовой категории UFC считает , чтодолжен драться с конкурентами по дивизиону и не ждать возвращения

«Знаете, честно говоря, я надеюсь, что бой Конора и Майкла произойдет, но в данной ситуации Чендлер выглядит очень плохо. Сколько лет он ждет этого боя? Каждую ночь он ложится спать и говорит себе: я буду драться с Конором Макгрегором. Чувак, ты уже не молод. У тебя есть шанс подраться с кем-нибудь другим и заработать денег. А после ты можешь подраться с Конором. Чендлер уже проиграл свой последний бой. Проиграй еще раз и заработай деньги. Возможно, если ты снова проиграешь, Конор посмотрит этот бой и подумает: о, хорошо, я могу победить этого парня, я возвращаюсь. Чендлер и Макгрегор — это хороший бой для фанатов, но для дивизиона он ничего не значит»

Предварительно поединок Макгрегора и Чендлера запланирован на 29 июня. Конор не дрался уже почти 3 года после травмы ноги в бою с Порье в июле 2021-го.