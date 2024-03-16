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    Кертис заменит Веттори в бою с Алленом 6 апреля

    Бои ММА UFC Марвин Веттори
    Американский боец Крис Кертис, занимающий 14-е место в рейтинге среднего дивизиона UFC, согласился выйти на поединок с Бренданом Алленом на трехнедельном уведомлении вместо Марвина Веттори.

    Брендан Аллен (слева)
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    Брендан Аллен (слева)

    Накануне итальянец по неизвестным причинам снялся с турнира, который пройдет 6 апреля. Его бой с Алленом должен был стать главным событием вечера.

    На данный момент Веттори занимает пятую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. Аллен идет шестым в рейтинге. Брендан никому не проигрывает уже на протяжении шести боев кряду.

    В последнем своем поединке он удосрочил Пола Крейга. Кертис подходит к этому противостоянию после победы раздельным решением судей над Марком Андре-Баррио.

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